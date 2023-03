En Entre Ríos, crecieron los casos de abuso sexual entre menores de edad

Abuso infantil: la palabra de Pablo Barbirotto

Asimismo, reafirmó la estadística que se mantiene en cuanto a los casos de agresiones sexuales en ámbitos intrafamiliares, que supera el 90%. "Dentro de ese ámbito del 80 a 90% que son niños y niñas, la mayoría son niñas. Podemos hablar de hasta un 95% de niñas", agregó el juez.

"Entre Ríos tiene una ventaja sobre muchas provincias porque existe un protocolo interinstitucional para casos de agresión o violencia sexual en la niñez y la adolescencia, donde participan todas aquellas instituciones que deberían intervenir ante una sospecha de una agresión sexual", comentó.

Y concluyó: "No solamente una agresión sexual contra un niño, niña o adolescente sino cualquier cuestión de abusos o maltrato la puede hacer conocer ya sea en forma anónima, en el ámbito de la Justicia o a través del teléfono 102".

Abuso sexual: "Deberíamos hablar de violencia sexual en menores"

"El término 'abuso' minimiza la gravedad de este delito aberrante. El abuso es el mal uso, es decir, estamos cosificando. Hablamos además de lo 'infantil'. Deberíamos empezar a hablar de violencia sexual en menores y adolescentes", resaltó Barbirotto.

Sobre lo que establece la norma al respecto de este delito, el funcionario indicó: "Lo fundamental tiene que ver con el consentimiento. El Código Penal entiende que no se puede prestar el consentimiento por debajo de los 13 años de edad. Si una persona menor de edad no puede consentir, por más que no rechace. Es un delito, es violencia sexual".

Y agregó: "La confusión pasa por casos donde menores de 14, 15 o 16 tienen una relación con un mayor de edad. La ley, lo que entiende, es que se debe analizar la madurez sexual de la víctima. Antes se denominaba estupro. Desde una perspectiva de género y de infancia, estamos haciendo un juicio sobre la madurez, ha quedado desaggiornado".