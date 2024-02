En Concordia ya analizan una nueva suba de los colectivos

En diálogo con el programa Tarea Fina (Radio Ciudadana), el funcionario señaló que el objetivo es "subsidiar al pasajero y no a la empresa". Y agregó: "La gestión anterior dejó a la provincia y al municipio con muy pocos recursos para estas maniobras. Es un trabajo muy arduo y todas las semanas estamos teniendo negociaciones, tratando de sacarle punta al lápiz y que esto no afecte al ciudadano común".

Cabe destacar que el último incremento aprobado por el Concejo Deliberante, que llevó la tarifa a $365, aún no ha sido implementado. No obstante, ya se analiza otra actualización: "La idea es que a la empresa de colectivo se le pague el pasaje como es, pero que el pasajero no lo tenga que poner del bolsillo de él, ya sea por viaje o por monto. Somos conscientes de que una tarifa a $1.000 no es real y va a bajar mucho la demanda".