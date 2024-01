Empresas de Santa Fe piden un boleto de más de $730

En esa línea, advirtieron que no se contemplaron aportes municipales ya que a la fecha, señalaron, "no hay nada en concreto", de acuerdo a lo consignado por UNO. Además, resaltaron que el aumento solicitado "no considera la nueva discusión paritaria que de prosperar va a volver a presionar sobre una nueva redeterminación tarifaria".

También aclararon que el actual contexto obligará a elevar "la antigüedad promedio de la flota para permitir amortizar las unidades en un lapso mayor de tiempo, en sintonía con las normativas vigentes a nivel nacional y provincial".

Ahora, la solicitud deberá ser analizada por el Órgano de Control de Transporte del gobierno de la ciudad y luego deberá resolver el municipio.

A la espera de una definición por parte del ejecutivo, y con el objetivo de "eficientizar los recursos disponibles", las empresas informaron una reducción de "algunos servicios, intentando eficientizar los recursos disponibles".

En ese sentido, anunciaron que las frecuencias se redujeron en un 20% respecto a los primeros días de enero.