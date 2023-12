Emanuel Noir habló tras ser detenido: qué argumentó

Tras el incidente, el entrerriano hizo su descargo en redes sociales. " Estoy bien Gracias a Dios ”, confirmó al brindar una explicación de lo ocurrido: “ Yo estaba manejando y viene esta persona, que casi me choca, cuando yo estaba saliendo ”.

Embed - 9 Digital on Instagram: "EMA NOIR EN UNA PELEA Y DETENIDO El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, aparece en videos virales, luego de una pelea en la Av. Paysandú de Concepción del Uruguay, su ciudad natal Según testigos el artista se bajó de su auto con una manopla y le pegó a otro hombre. Este sujeto le devolvió la agresión con una trompada que lo lastimó. Rápidamente llegó personal policial para evitar que el incidente pasara a mayores y se llevaron detenido a Noir."

De acuerdo a lo indicaron por Noir, esta persona lo increpa e intenta pegarle “por su enojo”. “Yo solo me defendí y me tumbó”, fueron las palabras del artista al cuestionar: “Hay personas que son así y no se puede”. “Gracias por preguntar de cómo estaba", indicó y prometió radicar la denuncia correspondiente, publicó Arriba La Mañana.

Además, en sus historias de Instagram, se preguntó: "¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son los míos?"