Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a gobernador en Mendoza

Elecciones 2023 Mendoza: quiénes son los candidatos a gobernador

-Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza)

-Omar de Marchi (La Unión Mendocina)

-Omar Parisi (Frente Elegí)

-Mario Vadillo (Partido Verde)

-Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda)

Elecciones 2023: consultá el padrón electoral

En el marco de las Elecciones 2023, la Argentina eligirá a su próximo presidente el domingo 22 de octubre, día en que se realizarán las Elecciones Generales. Ya se publicó el padrón electoral definitivo para corroborar dónde votar.

Tenés que ingresar a www.padron.gob.ar y llenar tus datos. Se requiere número de DNI, género y distrito. Tras la consulta, la Cámara Nacional Electoral arrojará como resultado el lugar de votación y los números de mesa y orden para el día de las Elecciones Generales.

Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a presidente de la Argentina

Luego de las PASO, quedaron conformadas cinco fórmulas:

- Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza)

- Sergio Massa y Agustín Rossi (Unión por la Patria)

- Patricia Bullrich y Luis Petri (Juntos por el Cambio)

- Juan Schiaretti y Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País)

- Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad)

image.png

Elecciones 2023: ¿es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están huabilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Elecciones 2023: qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.