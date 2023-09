Elecciones 2023: consultá el padrón electoral

image.png

Elecciones 2023: quiénes son los candidatos a presidente de la Argentina

Luego de las PASO, quedaron conformadas cinco fórmulas:

- Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza)

- Sergio Massa y Agustín Rossi (Unión por la Patria)

- Patricia Bullrich y Luis Petri (Juntos por el Cambio)

- Juan Schiaretti y Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País)

- Myriam Bregman y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad)

candidatos a presidente Argentina Elecciones PASO 2023.jpg

Elecciones 2023: las Generales en Entre Ríos

Cabe recordar que, en la provincia de Entre Ríos, los comicios provinciales se realizan el mismo día en que se votan las categorías nacionales.

Por este motivo, el domingo 22 de octubre los habitantes de Entre Ríos decidirán también al próximo gobernador, los intendentes y representantes legislativos.

¿Quiénes son los candidatos a gobernador en las Elecciones 2023 en Entre Ríos?

En las PASO 2023 en Entre Ríos se presentan 6 fórmulas que aspiran a poder competir en las elecciones generales provinciales de 22 de octubre. Estas son:

- Adán Bahl y Claudia Monjo (Más Para Entre Ríos)

- Sebastián Etchevehere y Mayda Spiazzi (La Libertad Avanza)

- Rogelio Frigerio y Alicia Aluani (Juntos por Entre Ríos - Lista Ahora Entre Ríos)

- Sofía Cáceres Sforza y Gabriel Geist (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

Elecciones 2023: ¿es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están huabilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Elecciones 2023: qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.