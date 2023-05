El "sanador" de Concordia fue declarado en rebeldía y se presentó a declarar

Se emitió el pedido de captura para el "sanador" de Concordia acusado de abuso . Esto sucedió tras conocerse las medidas restrictivas de las cuáles se lo iba a notificar. Al no presentarse a los Tribunales, fue declarado en rebeldía. Finalmente, pasado el mediodía se presentó.

"El imputado fue citado ayer para agravar las medidas coercitivas y no se presentó. Intentaron notificarlo en su domicilio y no lo encontraron, a raíz de eso se se fijó una audiencia para hoy y nuevamente nos encontramos con que él no se encontraba en su domicilio", señaló Vitori.

Y añadió: "El juzgado de garantía hizo lugar al pedido del fiscal que era que el imputado sea conducido por la fuerza pública a la audiencia pero la realidad es que la policía tampoco lo encuentra por lo que la querella solicita la rebeldía y captura".

Cabe destacar que la abogada mencionó que "la semana pasada la fiscalía le tomó declaración como imputado y él ya estabas presentado con abogado en la causa".

Finalmente en horas de la tarde, el imputado se presentó ante la Justicia.

Las medidas

Al acusado le prohibieron salir del país y acercarse a las victimas a distancias menores a 300 metros.

Además, lo obligaron a fijar domicilio y el acusado precisó un lugar de residencia en calle Teniente Ibáñez. En esa línea, quedó pendiente un control santuario policial que que el juez lo resolverá la semana que viene

El caso

A.P.L. (tal sus iniciales) contó cómo fue todo el proceso para llegar a entender que, aquello que le habían hecho cuando niña, no era lo correcto. Por el contrario, el hombre que la iba a “sanar” se había aprovechado de su inocencia para someterla.

El caso de fue planteado a la justicia en octubre de 2022. Luego que A.P.L. recorriera un camino conocido por aquellas mujeres que debieron transitar la misma senda. Primeramente, expuso los hechos a su madre, luego a otros seres de su confianza, para finalmente, cuando pudo dar el paso más importante, presentarse en los tribunales de calle Mitre en Concordia.