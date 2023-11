El Río Paraná no llegaría a niveles de alerta en la capital

El intendente de Paraná, Adán Bahl , señaló que la creciente del Río Paraná en la zona del capital no llegaría a niveles de alerta , de acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA). No obstante, señaló que es peligroso meterse y que no hay playas habilitadas.

"Hemos trabajado para que la gente no se instale en zonas inundables, sabiendo que el río crece. Le pedimos a la gente que por favor no se meta al agua. No hay playas habilitadas, es muy peligroso cambia el fondo, está muy alto. Cuando las playas estén habilitadas, se hará el anuncio. Estamos trabajando en el Thompson, no tendremos más contaminación, pero el permiso llegará de la mano de Prefectura", finalizó el intendente de Paraná.