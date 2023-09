El río Gualeguaychú creció y está cerca del estado de alerta

Luego de la crecida del río Uruguay y de la intensa pero breve lluvia caída el lunes en nuestra ciudad, el río Gualeguaychú experimentó un importante incremento de su caudal, que marcaba 2,17 metros de altura en el puerto. En este sentido, Daniel Hernández ex responsable de Defensa Civil y especialista en meteorología señaló que esto evidencia la llegada del Fenómeno del Niño.

El experto explicó que el aumento en el caudal del río Uruguay impacta de forma directa en la ciudad de Gualeguaychú y a esto se le suma la decisión de abrir las compuertas en Salto Grande.

Al respecto, Daniel Hernández ilustró que “el Uruguay está subiendo bastante y desde Salto la gente de hidrología ya tuvo que aparte de turbinar, es decir dejar pasar el agua a través de las turbinas y generar energía eléctrica, que abrir las compuertas”.

Según los datos compilados por él, Hernández señaló que desde la Represa Hidroeléctrica de Salto Grandeestán dejando pasar 16 millones de litros por segundo, cuando en tiempos de sequía ese caudal era de 500. De todas manera, informó que es “un poquito más del doble de lo normal, y eso hace que Concordia esté alcanzando niveles que no superarán los 11 metros”.

Sobre la decisión de Salto Grande de vaciar un poco el lago, Hernández contó que se debe a la necesidad de “aguantar toda el agua que está viniendo de Brasil que es mucha y está produciendo crecidas en todo el tramo del Uruguay correntino. Es más, hay lugares que ya están en estado de alerta en el río Uruguay, a la altura de Corrientes, como por ejemplo Paso de los Libres, que es como que acá estuviéramos con el río a 3,50 metros”.

En tanto, a nivel local se espera que cuando llegue el agua, el río alcance un nivel cercano a los 3,40. Esta creciente también será acompañada por vientos del norte que luego rotarán del sur.

En torno a esto último, el especialista en meteorología comentó que el estado de alerta a nivel local se decreta cuando el río alcanza los 3,50 y la etapa de evacuación se activa cuando el agua llega a los 3.80 metros.

“Estos datos se tomaron de cuando el Munilla no estaba pavimentando entonces la posibilidad de evacuar era difícil. Antiguamente las calles eran verdaderos zanjones y había que entrar con tractores con acoplados. Entonces se evacuaba a los 3.50 o a los 3.80 preventivamente porque después no se podía entrar. Ahora con la pavimentación vos podes entrar sobre seguro, sabes que el camión no se va a hundir en un pozo y eso da más tranquilidad a la población. Pero todavía en los registros sigue estando esas marcas”, relató Hernández en relación a los niveles del río.

No obstante, si bien se espera que la altura del puerto local no supere los 3.40 metros, hay que estar atentos de que no venga alguna sudestada que pueda hacer subir algunos centímetros más esa marca.

Finalmente, Daniel Hernández concluyó: “No va a haber mucha lluvia de la cuenca, así que esperamos cursar este pico de la mejor manera posible, sin sobresaltos en la zona. Esta es una de las demostraciones de que el Niño está presente. A lo sumo perderemos alguna ida al Parque que se puede inundar pero esperemos que no sea más que eso”.

A través del sitio oficial del Municipio (www.gualeguaychu.gov.ar) se puede observar la evolución de la creciente del río Gualeguaychú en los últimos tres días. En este sentido, el viernes la altura máxima del puerto local era de 1,56 metros, mientras que el sábado llegó a 1,59 metros y el domingo alcanzó 1,92 metros. En tanto, durante la jornada del lunes superó los 2 metros, publicó AHORA El Día.