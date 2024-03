El paro de colectivos será "hasta que haya una oferta"

No hay medida de fuerza

" Está confirmado el paro . Largamos un comunicado el sábado para que la gente se entere, tanto usuarios como empresarios, municipalidad y Provincia, de que a partir de la 00 horas del martes, de no haber ninguna novedad, ninguna oferta que resulte positiva para los trabajadores, se va a realizar el paro", aseguró este lunes por la mañana Juan José Brito , secretario General de UTA Entre Ríos.

El gremialista lamentó que la semana comenzó igual que hasta hace dos semanas atrás. "No hemos tenido nada. Estamos esperando de que nos llamen. Estamos abiertos al diálogo, a la propuesta que nos puedan hacer, lo que sea", expresó en Ahora Verano.

Asimismo, lamentó que los empresarios no ofrecen una recomposición salarial. "Desde hace varias semanas vienen avisándonos de que no están en condiciones de afrontar esta paritaria. Estamos esperando. Seguiremos con el paro hasta que haya una oferta que sea buena y convenga para levantar el paro. Esperemos que de parte de Municipio y empresa nos llamen para destrabar esto", sostuvo.

Paro de colectivos: pedido al Municipio y la Provincia

Gustavo Ruth, secretario Gremial de UTA, recordó que a nivel nacional están trabadas las paritarias entre Fatap con el gremio. Por ello, señaló que "han abierto el abanico para tratar de aligerar o resolver el problema con los empresarios, municipio y provincia". "Lamentablemente no tenemos una oferta seria", planteó.

En ese sentido, advirtió por la realidad de las familias que viven del sector. "Queremos que lo tomen muy en serio porque los trabajadores están pegando un grito de auxilio para que se resuelva rápidamente porque desde diciembre esperamos el aumento salarial para los compañeros", afirmó.

De la misma manera, dijo que "la situación es muy precaria". "Estamos con una escala de diciembre. Los compañeros están pidiendo auxilio porque no se ha mantenido un aumento paritario, no hay propuesta seria. Estamos esperando de que se aboque el municipio y la provincia para resolver y no perjudicar a trabajadores y usuarios", agregó.

Al respecto, instó en el rol del Estado municipal y provincial frente a la quita de subsidios nacionales. "Sabrán cómo tratar de resolver el problema. Si a la empresa le dieron aumento tarifario y no le alcanza, es un problema que escapa a nosotros. Queremos que se resuelva urgentemente para solventar al trabajador", sostuvo.