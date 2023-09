El gobierno de Entre Ríos entregó aportes a comunas e instituciones

En este marco, Daniel Osvaldo Ruhl, presidente comunal de Aldea Salto, dijo que este aporte “es muy importante y es para comprar juegos para nuestra nuestra plaza”. Aseguró que están “muy contentos y significa mucho, significa la renovación de la plaza para que jueguen los chicos”.

Ruhl recordó: “En una oportunidad, le comenté a la presidenta del Iapser, Mariel Ávila, cuando éramos junta de gobierno, de esta necesidad. Pasó un tiempo, me olvidé de iniciar el trámite, la volví a ver, ella se acordó y me dijo, no me presentaste los papeles para los juegos de la plaza. Tiene razón, le dije”. Agregó que luego consiguió los presupuestos, “los presenté y hoy es un hecho, ya tengo los fondos para comprar los juegos, muy agradecido”.

Mejor servicio para los vecinos

El presidente de la Comuna de Arroyo Corralito, departamento Paraná, Gustavo Martínez, expresó su beneplácito al final del encuentro. “Recibimos un aporte para la compra de un acoplado volcador, que será afectado a los trabajos de la comuna. Muy contentos con este aporte, porque somos una comuna recientemente creada, unificación de las Juntas de Gobierno de Arroyo Corralito y Colonia Cerrito, y empezamos a trabajar este 1 de enero”.

“Con aportes, tanto nacionales como provinciales recibidos, logramos crear varias áreas en la comuna, como también equiparla con herramientas y personal para poder funcionar. Esto nos viene muy bien para poder seguir completando el equipo de herramientas que queremos tener. Es muy importante y lo valoramos muchísimo, porque podemos brindar a toda la comunidad, a la gente del ámbito rural, las mejores condiciones de caminos, que es lo que nos solicitan”, agregó.

Parquecito para el jardín

Por su parte, la representante legal de la Escuela Nº 13 Bárbara Schonfeld, de Aldea María Luisa, Zunilda Avero, agregó: “Gracias a Dios recibimos, bastante rápido, un subsidio para completar las salitas de nivel Inicial y Parquecito. Hacía bastante que teníamos la intención y no lo lográbamos por nuestros medios; era imposible, pero con esta ayuda sí”.

Al describir las condiciones del establecimiento, relató: “Tenemos una hectárea de patio, así que tenemos la idea separar al nivel Inicial de la escuela, cubriéndolo con muchos juegos, arenero. Nos vamos re-satisfechos, porque se benefician unos 75 chicos de este nivel”.

Los aportes

La Comuna de Aldea Salto, departamento Diamante, recibió, a través de su presidente Daniel Osvaldo Ruhl, 3.700.000,00 pesos para la adquisición de juegos infantiles de plaza.

En cuanto a la Escuela Pública de Gestión Privada Nº 13 Bárbara Schonfeld, de Aldea María Luisa, departamento Paraná, se benefició con un aporte de 1.800.000,00 para ser destinados al equipamiento de juegos de plaza. Los recibió su representante legal Zunilda Avero.

En tanto, a la Comuna de Arroyo Corralito se le otorgó un aporte para la compra un acoplado volcador.