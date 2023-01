El gobierno provincial brinda apoyo a los carnavales entrerrianos

Tras destacar el esfuerzo y la cooperación conjunta de las comparsas, Stratta consideró que “los carnavales son política de Estado. La cultura es una industria que tenemos que acompañar y potenciar porque también genera desarrollo local”. Y continuó: “Cuando los carnavales funcionan y exhiben buenos espectáculos y donde transita la gente se genera desarrollo económico en cada una de nuestras comunidades y para nosotros también es un factor importante en el marco de las estrategias que nos damos en la provincia”, remarcó.

En esta línea, Stratta indicó que desde la Vicegobernación se entregaron aportes a las comparsas Marumbá y Malibú destinados a la compra de materiales e insumos para confección de carrozas y trajes. “Entregamos aportes en función de algunos sueños y demandas que tenían las comparsas”, manifestó al tiempo que destacó los años de historia de las comparsas. “Hay que acompañarlos desde el Estado para que sigan brindando un espectáculo y sigan constituyendo fuente de atracción para los turistas que nos visitan, que circulan y que permiten la generación de desarrollo local”, concluyó.

Agradecimiento por el apoyo del Estado

Por su parte, el senador por el departamento Paraná agradeció a la vicegobernadora la visita y el acompañamiento. “Quiero agradecer a Laura que nos ha acompañado en cada pedido de ambas comparsas”, dijo Kloss entendiendo que el carnaval “es un evento que nos representa hace muchos años”. Y ratificó “la importancia del apoyo de la provincia, del municipio y de muchos particulares que silenciosamente aportan para que todos los años podamos tener el nivel de comparsa que tenemos”.

En tanto, María Josefina Leiva Chaves, viceintendenta de Hasenkamp, contó que el carnaval de su ciudad se desarrolla durante seis noches de enero y febrero. Mencionó, además, que la Comisión de Carnaval “trabaja permanentemente en brindar un espectáculo acorde al nivel de nuestras comparsas que tienen un despliegue importante”.

Dijo que al desfile de las comparsas se incorporó DJ y bandas al final de la noche “para brindar algo más a nuestro espectáculo porque siempre estamos tratando de sumar y mejorar cada noche”, indicó al tiempo que agregó: “Tenemos muchos desafíos por delante, es por eso que seguimos trabajando y estoy sumamente honrada por la visita de la vicegobernadora”, resaltó.

Luego, César Espinosa, presidente Marumbá, expresó: “El acompañamiento es continuo, siempre estamos en contacto y trabajando en forma mancomunada y es importante porque nos permite desarrollar y llevar a cabo este espectáculo que es tradición en nuestro pueblo, y más nosotros cumpliendo 50 años, es de suma importancia el acompañamiento tanto local y provincial”, remarcó.

Seguidamente, Diego Faes, presidente de Malibú, manifestó: “El acompañamiento económico y la ayuda es bienvenida, no se podría lograr sin los aportes. Es un espectáculo costoso y toda ayuda es bienvenida, al nivel no lo podríamos mantener porque relativamente somos un pueblo chico y con el valor de la entrada por ahí los números no cierran pero tratamos que venga todo el pueblo y que se incorpore al carnaval y la integración de todos los pueblos de la zona”.

Encuentro con una ONG

Más tarde, la vicegobernadora se reunió con miembros de la ONG “Quiero a mi pueblo” de Hasenkamp, quienes desarrollan distintas tareas vinculadas al apoyo escolar de estudiantes, también actividades con el ropero comunitario, entrega de bolsones de alimentos, entre otros programas y proyectos con emprendedores, juventudes y adultos mayores.

Luis Bianchi, presidente de la ONG habló sobre sus objetivos y nuevos desafíos. Además, agradeció la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta. “Estamos muy contentos y agradecidos por la visita de la vicegobernadora por venir a conocer, interiorizarse y a ponerse a disposición para dar una mano”, destacó.