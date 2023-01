El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa

Además, señaló que no comprende cómo chicos de la misma edad de su hijo, en referencia a los ocho rugbiers imputados por el crimen, lo atacaron de esa manera.

"Éramos inseparables. Éramos una familia feliz, humilde, que tratamos de inculcar los mejores valores a nuestro hijo. Era un chico muy sacrificado, desde chiquito", dijo conmovida la mujer, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa localidad.

Tras lo cual agregó: "No comprendo, y nunca aceptaré, cómo chicos de la edad de Fer le hayan hecho esto. Lo atacaron por la espalda, lo tiraron por el piso. Le reventaron la cabeza, ese cuerpito que yo lo tuve nueves meses en mi panza".

Graciela Báez Sosa recordó la noche en que se enteró cuando mataron a su hijo. "Lo tiraron al piso y lo mataron, le reventaron la cabeza", declaró totalmente quebrada por el llanto.

"Cuando entré en la morgue el cuerpo de Fer estaba todo destrozado, su cabeza destrozada, quise abrazarlo. No puedo creerlo hasta hoy y yo lo sigo esperando", dijo Graciela, quien ratificó: "Estoy muerta en vida, nada tiene sentido para nosotros".

"Estuvimos en Navidad los dos solos con Silvino (papá de Fernando), hoy no había nada para festejar en la casa", agregó en declaraciones que reprodujo Ámbito.

"Éramos siempre los tres juntos, éramos inseparables, éramos una familia feliz, humilde que tratamos de inculcar los mejores valores a nuestro hijo", de quien recordó Graciela, había ingresado tras dar los exámenes a la carrera de abogacía.

Sobre la madrugada del 19 de enero de 2020, recordó que sonó el teléfono, ella atendió y primero una mamá de un compañero de su hijo la había puesto en alerta sobre que algo había pasado con él.

A los pocos minutos Graciela levantó a su esposo, y le dijo que tenían que ir inmediatamente a Villa Gesell porque Fernando había tenido un accidente.

Pero "cinco minutos más tarde", un comisario la llamó a Graciela, y ella le pasó el teléfono a su esposo. Cuando éste cortó, le dijo: "Fernando murió".

"No tuvieron piedad, era un ser humano, me duele tanto lo que le hicieron, le llamaban negro. Me quedé sin nada", aseguró Graciela, quien cuestionó "cómo puede un ser humano discriminar de esa manera" al haberlo matado.