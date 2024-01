"La mamá está totalmente devastada, al igual que sus tías y tíos. La abuela es la que tiene que ser fuerte. Una madre siempre puede ayudar a su hijo pero, ¿a mi hija cómo la puedo ayudar con tanto dolor? ¿Y a mis otros hijos, que son los tíos? ¿Al hijito que Berenice dejó? ¿Cómo hago si no tengo solución?" , lamentó la mujer en diálogo con el Nueve .

"No me voy a quedar tranquila y callada. En la familia, alguien fuerte tiene que estar", afirmó la mujer, quien aseguró que seguirá pidiendo justicia para esclarecer el hecho. Al mismo tiempo, dijo que "hay que dejar trabajar" a la Justicia. "Me atendieron muy bien y les pedí disculpas por sacarlos un momento del trabajo que están haciendo", agregó.

El desgarrador testimonio de la abuela de Berenice Gonzálvez