El corazón de Máximo: la palabra del papá

" El año que viene va a poder ir a la escuela, hoy en día está en clases particulares. Estuvimos en lista de espera 7 meses fue angustiante porque estamos a la espera de un llamado que no sabíamos cuándo iba a llegar hoy llegó asique eso no nos dio tranquilidad a toda la familia ", señaló el papá.

Y señaló que debieron intervenirlo porque el niño "tenía el corazón demasiado grande para para la edad".

Afortunadamente, el padre señaló que "hoy en día su vida es muy limitada solamente puede salir con barbijo, alcohol en gel y tiene muy restrictiva la comida como por ejemplo no puede consumir sal y la medicación es estricta. Por otro lado, no sale mucho y no tiene muchas visitas porque no es lo recomendable".