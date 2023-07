El contundente mensaje de una joven entrerriana víctima de abuso sexual

"Si bien en este momento no duermo tranquila y sé que todo esto no va a revertir todo lo que viví, al menos sé que voy a sentir un poco de paz ante tanta bronca por tanto daño que me hicieron pasar... Se qué el tiempo no se recupera ni se revierte , pero este caso tiene que ser un incentivo para todas aquellas y aquellos que hoy están pasando por toda esta mierda , un adulto tiene la capacidad para manipular a un niño , un adulto ante sus vivezas puede hacerle creer que lo que está haciendo es lo correcto y ese niño vive en ese mundo siendo infeliz , sometido a convivir en el infierno , aceptando ser abusado por qué lamentablemente nos atrapan con sus amenazas y creemos que eso que nos dicen es verdad...”, manifestó.

"Basta de abusar de sus inocencias , enseñémosle de qué tienen que hablar y que hoy son todos escuchados ! No dejen de luchar porque esta mierda se tiene que terminar y hoy en día, con 32 años, convivo con esas secuelas y son muchas, que ni aunque le den perpetua van a sanar”, aseveró Jésica.

“Me arruinaron la infancia, la parte más importante que tiene que vivir una persona con sus papás, la etapa más feliz que debe de atravesar un niño, yo no pude ni podré”, expresó. “Seguramente el saldrá a los 65 años y yo tendre que seguir como pueda. Si te paso lo mismo , no pienses que está todo perdido , siempre estamos a tiempo de buscar justicia y un poco de paz!”, concluyó la joven entrerriana, según publicó AHORA El Día.