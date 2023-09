El Consejo Provincial de Teatro Independiente abre concurso para la elección de jurados

La convocatoria está dirigida a trabajadores/as de las artes escénicas de diferentes disciplinas (títeres, teatro-danza, mimo, circo, etc), gestores culturales, periodistas especializados, críticos, investigadores teatrales, historiadores del arte, etc. que cumplan con los requisitos solicitados: estar registrados en el Padrón de trabajadores/as de teatro independiente de Entre Ríos; tener domicilio en la provincia de Entre Ríos y residencia efectiva (comprobable) en la misma no menor a dos años; poseer competencias técnicas e idoneidad para evaluar proyectos; aceptar las políticas de gestión determinadas por el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos; y contar con disponibilidad horaria para realizar la tarea en tiempo y forma.