El agua llegó a Bajada Grande: el testimonio de los vecinos afectados

La creciente del río afectó a familias de Bajada Grande, a quienes les llegó el agua a sus casas y buscan resistir la difícil situación. Hay evacuados, pero muchos señalan que no pueden dejar sus casas, porque no tienen dónde reubicar sus cosas y temen por posibles intrusos. "Acá no podés dejar solo", expresó un vecino de la zona en diálogo con AHORA.