El abuelo de Paraná no rompió la cábala y gritó campeón

El abuelo de Paraná volvió a mirar a la Selección Argentina detrás de la vidriera y gritó campeón . El hombre que se volvió viral prefirió no romper la cábala y este domingo se acercó hasta el local de electrodomésticos de calle Pellegrini y Perú para ver al equipo de Lionel Scaloni, donde festejó.

Se trata de Carlos Bejar , quien a pesar de haberse conocido su historia en todo el mundo y que la empresa le regalara un TV 4K, eligió no romper la cábala . A pesar de las altas temperaturas que llegaron hasta los 31 grados en Paraná, se sentó en su sillón este mediodía y fue testigo del tercer campeonato del mundo para Argentina.

Carlos estuvo acompañado de algunos vecinos que pasaron a saludarlo y le acercaron cosas. Además de su sillón, le ofrecieron una sombrilla, una mesita con comida y una conservadora con bebidas frescas para mirar la histórica final del Mundial de Qatar 2022 que alzó Lionel Messi y compañía.

El abuelo de Paraná anticipó el campeonato

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCmUKMvpoykr%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABANZB7KBDFjB2koe5ASLtOw4w2tYu5FPgkHBVOLp0u01wZBjS3KDutZCg0g75aHNRRIBZA8QO77bV8iWoTHw0QPTGYWZCHwvw9904ZAN3R6nL1EjnnNCySU16nUoegclBglaJFN9TZC3VGaYKlpGBoOM10LCRBdjQimCZBoC4QMw26WZBCvvkV0AsZD View this post on Instagram A post shared by Ahora Entre Ríos (@ahoraentrerios)

"Anoche casi no pude dormir esperando el día de hoy. Tengo mucho optimismo y mucha alegría, una alegría que necesitamos los argentinos sí o sí. Creo que Scaloni y todo el grupo de jugadores nos va a dar esa satisfacción", expresó en exclusiva a AHORA.

Además, contó que pidió "permiso a la gente del comercio para poder estar acá nuevamente". "Gracias a Dios me han traído agua fresca, una sombrilla para que esté cómodo", destacó

Finalmente, anticipó: "Vamos a salir campeones. No hay dos sin tres. Con fe, para que luego salgamos todos los argentinos a festejar".

La historia del abuelo viral

Carlos Bejar tiene 83 años, nació en la localidad de Mansilla, es comerciante. Tiene una mercería que se llama La Preferida y se volvió viral por mirar el partido de Argentina contra Croacia por el Mundial Qatar 2022 frente a la vidriera de una casa de electrodomésticos de la capital entrerriana ubicada en el cruce de las calles Pellegrini y Perú.

No es la primera vez que alienta a la Selección desde ahí, ya estuvo cuando se jugó contra Países Bajos, pero aquella vez, sin el sillón.

"Lo que menos pensé es que iba a tener tanta repercusión", contó Carlos en diálogo con AHORA en su local de calle Perú al 100.

El hombre dijo que eligió ese lugar porque queda a 40 metros de su casa, y también "porque tiene una pantalla super grande, tiene una ventaja, es como estar en la cancha".

"Es el sillón de mi mamá, y me trajo suerte", reconoció Carlos, cuya foto recorrió todo el país.

Cuando AHORA le consultó si había visto algún partido del Mundial Qatar 2022 acompañado por alguien, dijo que muchos de sus amigos "ya se fueron". "Tengo gente conocida claro, para mirar el partido en la casa de alguno si quisiera, pero lo disfruto solito", admitió.

Recordó que al encuentro frente a Croacia quería verlo solo porque “me gusta analizar el partido. Lo fui a ver a la confitería, pero era un desapiole: los chicos, las madres, el mozo que se me paraba adelante”. Se fue a la vía pública “tranquilito y cuando me senté no había nadie".

La pregunta final fue: ¿y el domingo dónde va a mirar el partido por el título? "Lo miro ahí el domingo, ¡si me trajo suerte y a todos los argentinos! Solo espero que todos me acompañen aunque sea con la mente", anticipó Carlos.