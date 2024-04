Dura advertencia de Agmer: "No aceptamos especulaciones ni dilaciones"

En un comunicado enviado a la prensa, desde el gremio dejaron en claro que la Secretaría de Trabajo "no tiene atribuciones para declarar una Conciliación Obligatoria ni para ordenar la suspensión de las medidas de fuerza resueltas por nuestro Congreso". Y resaltaron: "Como ya lo manifestamos, las necesidades y urgencias de la docencia no son un juego. No aceptamos especulaciones ni dilaciones".

Desde el sindicato de maestros llamaron a las autoridades provinciales y del CGE a abstenerse de "emitir declaraciones y normativas persecutorias hacia los compañeros en funciones de supervisión, equipos directivos y docentes, con la pretensión de sancionar nuestro legítimo ejercicio de la huelga". Y finalizaron: "Lo que sí deben hacer -y de inmediato- es disponer la voluntad política de garantizarnos una propuesta salarial que nos permita recuperar el salario que venimos perdiendo producto de la inflación y los recortes de fondos nacionales".