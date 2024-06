¿Dónde está el dinero de María?: "Es importante para mí"

"Yo ví las imágenes, pude ver el video pero no identifico quién es este hombre. Parece que es alguien del barrio", apuntó María. Y finalizó: "Le pido aunque sea la mitad, porque es de mucha importancia. Quizás para él no es tan importante, pero a mí me hace falta".

Quienes quieran colaborar con María pueden hacerlo comunicándose al 155126957.