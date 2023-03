Dolor en Paraná tras la muerte de Ana Splendore

Ana Laura Splendore 3.jpg

"Con profundo dolor informamos que nuestra amiga Ana Laura ha fallecido. Siempre te vamos a recordar como una madre amorosa y dedicada, como una amiga solícita, como atleta esforzada y por toda esa energía que le ponías a todo lo que amabas", indicaron, por su parte, desde una agrupación de maratonistas de Santa Fe.

"No me cuadra la manera de investigar la desaparición de una persona. Me apena en el alma que este haya sido su fin. Dios todo lo ve. Que en paz descanse y le de consuelo a su hijo y familia. Y que todo salga a la luz", compartió otra de las usuarias que se hizo eco de la noticia.

La confirmación de la muerte de Ana Laura Splendore de Paraná

"Desde la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes se informa que la señora Ana Laura Splendore, de 45 años fue hallada sin vida en el domicilio que habitaba. La última vez que fue vista con vida fue el pasado 28 de febrero. El fiscal Santiago Brugo y la fiscal Huerto Felgueres, trabajan en el lugar junto a personal de la Policía de Entre Ríos", señalaron desde Tribunales, en los primeros minutos de este viernes 3 de marzo.

Cabe destacar que Ana Laura estaba siendo intensamente buscada desde el 27 de febrero y que las autoridades judiciales habían solicitado la ayuda de la población para intentar dar con su paradero.