Día de la Memoria: las causas de lesa humanidad en Entre Ríos

Asimismo la Provincia de Entre Ríos en todas las causas ha intervenido con el programa Provincial de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado, articulado a través de distintos convenios de cooperación en cada localidad de la provincia y de otras jurisdicciones con equipos de salud mental, el mismo actualmente se encuentra acéfalo y desarticulado, siendo asumida dicha tarea por la misma coordinación del RUV.

Es dable destacar que se han realizado intervenciones terapéuticas incluso en otros países como España, Uruguay y Brasil.

Asimismo es importante señalar que en la actualidad si bien hubo doce ( 14) sentencias, muchas siguen desarrollándose en distintas etapas recursivas, ya sea ante la Cámara Federal, Casación Federal o la CSJN. De igual forma existen numerosas causas en instrucción, conforme se observa en el presente informe.

Finalmente se observa que en estos 18 años desde la reapertura de las causas de lesa humanidad en Entre Ríos se ha avanzado mucho, se consiguieron quince (15) sentencias, casi todas de condenas, con absoluciones parciales y una con absolución, pero aún restan muchas causas en trámite y por abrirse, algunas de gran volumen por cantidad de víctimas, otras importantes por la trascendencia nacional, como la causa “islas” o “vuelos de la muerte.

CAUSAS CON SENTENCIA:

1) Causa conocida como “AREA PARANÁ I” (caratulada: “APPELHANS JOSE ANSELMO Y OTROS S/INF. ART 144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC 1,2,3,5 PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA (ART. 142 INC. 1) y IMPOSICION DE TORTURA (ART. 144 TER. INC. 1) – EXPTE. 7.824).

HECHOS:

En esta mega causa se investigaron y juzgaron secuestros, torturas, el homicidio de Juan Alberto Osuna y las desapariciones forzadas de Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos J. M. Fernandez y Victorio Erbetta. Se investigó y comprobó también el funcionamiento de centros clandestinos de detención, todos delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar. Las víctimas ascienden a 52.

Esta causa se inició tras la recuperación democrática y luego fue archivada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, desarchivándose recién en 2004, al declararse la nulidad de dichas normas. Desde su reapertura en 2003 pasaron doce años hasta el dictado de la sentencia, el 23 de diciembre de 2015. Los imputados demoraron el proceso con maniobras dilatorias, lo que llevó a que, con el tiempo, murieran responsables, víctimas y familiares sin que se alcanzara la sentencia.

La sentencia condenó a los siete imputados, pero las penas resultaron insuficientes respecto de las expectativas de los querellantes. La gravedad de los hechos había llevado a que se soliciten condenas elevadas, que el juez Ríos no atendió.

Las querellas apelaron la sentencia, y el 2 de noviembre de 2016 la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (integrada por Berros, Carnero y López Arango) dictó una nueva sentencia en la causa, tomando los planteos de las partes. Así se consideró que se trató de delitos de lesa humanidad en el marco del segundo genocidio nacional y se elevaron las condenas de todos los genocidas: Appelhans había sido condenado a 14 años en primera instancia y se elevó a 16, a Appiani se le elevó la condena de 18 a 20 años, a Bidinost de 6 a 8 años, a Demonte se le mantuvo la condena a prisión perpetua, a Moyano de 8 a 10 años, a Rivas de 6 a 16 años y a Obaid de 3 a 6 años.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAUSA:

A revisión de la CSJN.

Querellantes: 1) Ana M. Jaureguiberry, Mariana C. Fumaneri, Oliva L. L. Cáceres de Taleb, Griselda María Luz Piérola y Marta I. Brasseur.

2) Rubén C. Arévalo, Hipólito L. Muñoz, Rubén A. Arin, Juan D. Wursten, Julio C. A. Bergamaschi, Alvaro H. Pierola, Ramón R. Gutiérrez, Jorge A. Taleb, Carlos D. Paduan, Jorge E. Molinelli, Alejandro J. Richardet, María del Rosario Badano, Fernando Caviglia, Julia L. M. Tizzoni, Luis Sotera, Manuel E. Ramat, Clarisa E. Sobko, Joe V. M. Erbetta, Eduardo H. Ayala, Carlos R. Osuna, Sara Sarmiento de Osuna, Rosario D Taganone, María M Fernández, Celia L Fernández, Clara P. Atelman de Fink.-

3) Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Regional Paraná).

4) Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Imputados/condenados: JOSÉ ANSELMO APPELHANS; ROSA SUSANA BIDINOST; HUGO MARIO MOYANO; JORGE HUMBERTO APPIANI; CARLOS HORACIO ZAPATA; OSCAR RAMÓN OBAID; ALBERTO RIVAS; LUIS FRANCISCO ARMOCIDA; COSME IGNACIO MARINO DEMONTE.

CÓDIGO PROCESAL

Se tramita por el Código de Procedimiento en Materia Penal. Ley 2372.

2) Causa conocida como “Área Paraná II” (caratulada: “APPIANI JORGE HUMBERTO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL (ART. 142 BIS), INCOMUNICACION INDEBIDA (ART. 143 INC. 3) INF. ART. 144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC 1, 2, 3, 5, APREMIOS ILEGALES A DETENIDOS (ART. 144 BIS INC. 3) y IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART. 144 TER. INC. 2)” – Expte. 12.810).

Causa: En la causa, que se desprende de Área Paraná I, se juzgó a Naldo Miguel Dasso, José Anselmo Appelhans, Gonzalo López Belsué, Jorge Humberto Appiani, Alberto Rivas, Rosa Susana Bidinost, el médico Hugo Mario Moyano y Guillermo Quintana.

Las condenas fueron por privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades cometidas durante la última dictadura cívico-militar en la provincia contra 22 víctimas, entre ellas el soldado concordiense Jorge Emilio PAPETTI quien quién aún se encuentra desaparecido.

En la misma se dictó sentencia en fecha 20 de mayo de 2020 condenando a los José Anselmo Appelhans y a Naldo Miguel Dasso a la pena de prisión e inhabilitación perpetua, a Rosa Susana Bidinost a cinco años de prisión, a Gonzalo López Belsué a ocho años de prisión, a Guillermo Quintana a 9 años de prisión, a Alberto Rivas a 7 años ya , Hugo Moyano a ocho años de prisión de prisión, considerándose todos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto histórico del Terrorismo de Estado que asoló al país en el segundo genocidio entre 1975 y 1983, conforme lo requiriéramos desde las querellas que representamos.

Estado actual de la causa: A la espera de conformación de tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, habiendo sido recusados los miembros originarios de la Cámara, para tratar los recursos de todas las partes.

Querellantes : -Asociación H.I.J.O.S. Regional Paraná; Secretaría de DDHH de la Nación; María E. Papetti y Marta Inés Brasseur.

Imputados/condenados: Díaz Bessone (fallecido), Ramón Genaro; Rivas, Alberto; Bidinost, Rosa Susana; Moyano, Hugo Mario; Appiani, Jorge Humberto; Apelhans, José Anselmo; Dasso, Naldo Miguel; López Belsue, Gonzalo Jaime y Quintana, Guillermo Jorge.

Víctimas : Jorge Emilio Papetti; María Eugenia Saint Girón; Rubén D. Arín; José M. Domínguez; Hugo Torres; Felipe González; José Luis Mayy; Ramón A. Mosa; Luis Mosa; Vicente R. Bertelotti; Lidia I. Subovsky; Beatriz G. Pffeifer; Marta Brasseur; Graciela S. López; Gloria Tarulli; Lorenza R. Leonez; María Eugenia Fernández; Jorge Martín Ramírez; Ramón R. Ayala; Walter L. Machi; Juan Antonio Méndez, Gustavo Hennekens y María C. Lucca.

CÓDIGO PROCESAL

También se tramita por el Código de Procedimiento en Materia Penal. Ley 2372.

3) CAUSA: “IMPUTADO: CARVALLO, CARLOS LUIS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD AGRAVADA ART 142 INC 5, VEJACION O APREMIOS ILEGALES (ART.144 BIS INC.2) y IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2) QUERELLANTE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Y OTRO” Expediente Nº 12811/2011.

Se investigaron apremios ilegales ante las denuncias de que haya funcionado la Comisaría conocida como El Brete como Centro Clandestino de Detención (CCD), con las denuncias de: Luis María Ramón Sotera; Manuel Eduardo Ramat; Ricardo Godoy; María Carolina Fumaneri y Juan Antonio Torres. En la causa “Área Paraná I”, Manuel Ramat denuncio como responsable al policía Carlos Carvallo, agente del Batallón 601, quien fue detenido, luego de estar prófugo cuatro (4) años.

El Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, Entre Ríos, condenó a Carlos Carvallo a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta, al ser hallado coautor de los delitos de Privación ilegal de la libertad y Torturas, cometidos durante la última dictadura cívico militar en Paraná. El juez Pablo Seró entendió que esos actos constituyeron crímenes de lesa humanidad y que fueron perpetrados en el contexto del genocidio nacional, conforme lo peticionado por las querellas.

Se remitieron testimonios de la causa a la fiscalía federal para instruir nuevas causas por otras víctimas y otros responsables de los hechos acaecidos en ese CCDyT.

CÓDIGO PROCESAL

También se tramita por el Código de Procedimiento en Materia Penal. Ley 2372.

SITUACION ACTUAL: Firme.

4) “CAPELLINO JORGE HORACIO s/ INF. ART 144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC 1,2,3,5 IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART. 144 TER. INC.2), HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC. DE DOS O MAS PERSONAS y HOMICIDIO AGRAVADO (ART. 80 INC.7), con Nro. 13012808/2011/1 (Legajo de Investigación)” – Expte. 12.808

En esta causa se investigó la responsabilidad de Jorge Horacio Capellino, médico militar, en la comisión del delito de privación de la libertad cometida por funcionario público, con abuso de sus funciones en concurso material con aplicación de vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos cometidos con violencia y en calidad de partícipe necesario en perjuicio de Sergio Gustavo Hennekens y homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado en calidad de partícipe secundario en perjuicio de Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández y Pedro Miguel Sobko, enmarcados dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas. Horacio Capellino: actualmente detenido y alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Estado actual de la causa:

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revisó el fallo que absolvía parcialmente al ex médico del Hospital Militar de Paraná, Jorge Horacio CAPELLINO, por los homicidios de Juan Alberto "Beto" OSUNA y Carlos José María FERNÁNDEZ ocurridos en la denominada “Masacre de La Tapera”, el 24 de septiembre de 1976 y que lo condenaba a la pena de 13 años por considerarlo meramente participe secundario del homicidio de Pedro SOBKO.

El fallo de Cámara que lleva la fecha 18 de febrero de 2020 considera que el condenado es coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, con abuso funcional y sin las formalidades previstas por la ley, del delito de vejaciones y de imposición de tormentos en perjuicio de Sergio Gustavo HENNEKENS.

Asimismo lo considera coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por alevosía que damnificó a Pedro Miguel SOBKO, el que concurre materialmente con el anterior.

Finalmente señala que es coautor del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Juan Alberto OSUNA y Carlos José María FERNÁNDEZ –dos hechos-, todos ellos a su vez en concurso real entre sí y con los anteriores.

IMPONIENDO en consecuencia a Jorge Horacio CAPELLINO las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, configurando también los hechos juzgados delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país, en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 1975 y 1983. Haciendo lugar por tanto al recurso de éstas querellas.

CÓDIGO PROCESAL

También se tramita por el Código de Procedimiento en Materia Penal. Ley 2372.

ESTADO ACTUAL: Firme

5) La causa denominda “Hargunideguy” Nº 1960/10: “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/inf. art. 151 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concepción del Uruguay); Nº 1991/10 “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concordia) y Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú) .

Una de las primeras causas en llegar a sentencia, si bien se instruyó en la jurisdicción de Concepción del Uruguay, intervino en el debate oral el Tribunal Oral de Paraná, porque hasta ese momento no había Tribunal Oral en aquella jurisdicción.

La sentencia del Tribunal Oral Federal de Paraná, cuyos fundamentos fueran leídos en fecha 4 de abril de 2012, causa que acumuló tres zonas territoriales donde ocurrieron los delitos: Concordia (causa “Díaz Bessone…”), Concepción del Uruguay (“causa Harguindeguy…”) y Gualeguaychú (“causa Valentino…”) y que culminó con una sentencia de condena, la segunda en nuestra provincia, contra cuatro imputados, dos (2) de ellos con prisiones perpetuas y otros dos (2) con condenas de 10 y 15 años, más Tres (3) absoluciones.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a prisión perpetua a los jefes militares de Concordia y Gualeguaychú, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino. En tanto, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, que integraban la Policía Federal de Concepción del Uruguay, recibieron penas de 10 y 15 años respectivamente, pero lo más importante del fallo está en que en la misma, el Tribunal mencionado, señalo que “las conductas imputadas constituían delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico del Terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983 ”, lo que a entender de la coordinación del RUV constituye una reparación integral y simbólica las víctimas del terrorismo de Estado.

CÓDIGO PROCESAL

Tramita código procesal penal vigente.

ESTADO ACTUAL: Firme.

6) CAUSA: CEPARO I “CEPARO, ATILIO RICARDO SOBRE INF. ART. 144 BIS EN CIRC. ART. 142 INC. 1,2,3,5,” Expte. Nº FPA 13000001/2012.

En esta causa se ventiló la responsabilidad del ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo por el secuestro y torturas que sufrió de Epifanía Sanchez durante la última dictadura cívico-militar.

Epifania Sanchez fue secuestrada por una patota de la Policía de Entre Ríos en agosto de 1976. Según su relato, permanecieron, junto a otros detenidos, ilegalmente detenidos en la Comisaría Quinta de Paraná y fue trasladada varias veces hasta la Jefatura Central de Policía y sometida a violentos interrogatorios en el Área de Sanidad.

El problema de la causa radica en que se elevó por una víctima y por un imputado, cuando han declarado distintas victimas que pueden estar relacionados con el imputado, pues todas ellas fueron señaladas por Epifania Sánchez.

En fecha 18 de octubre de 2016 por primera vez se condena a un ex miembro de la Policía de Entre Ríos por delitos de lesa humanidad. La pena impuesta fue de 11 años de prisión. Comprobándose asimismo que la propia Jefatura de Policía de Entre Ríos funcionó como centro clandestino de detención y tortura.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAUSA: Sentencia de condena apelada ante la CSJN-.

7) Causa Fpa10.054/2015, Conocida Como “Céparo II”, Caratulada CEPARO, ATILIO RICARDO PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD PERSONAL LESA HUMANIDAD ”

Querellantes: Registro Único de la verdad como Amicus Curiae

Imputado: