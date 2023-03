Día de la Memoria: la historia de Matías Ayastuy

El militante contó además: "Yo estuve secuestrado y desaparecido por algunas semanas. Mis abuelos maternos y paternos viajaron a Buenos Aires y me empezaron a buscar, a través de todos los medios a su alcance. Fueron a la Casa del Menor y la Familia, del Ministerio del Interior. El 23 de diciembre de 1977 mis abuelos maternos, Enrique y Elvira, lograron recuperarme de un instituto de salud donde me curaban de una enfermedad. Me trajeron a Gualeguaychú y me criaron mis tíos biológicos, Guillermo y Estela, a quienes considero mis padres".

Matías también busca en la actualidad a una hermana: "Tengo a cuatro hermanas de crianza. Pero me entero a través del Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad que mi madre cursaba un embarazo cuando fue secuestrado. Iniciamos una campaña de búsqueda para saber qué información podíamos buscar. Soy uno más que busca a nietos y nietas apropiados en la última dictadura. Encontramos testimonios de compañeras de militancia de mi mamá que me confirmaron que estaba embarazada. Todavía la seguimos buscando".