Devolución de autos oficiales: "El plazo es de 5 días a partir del 15 de enero"

Cabe destacar que el decreto fija un plazo de cinco días para que los funcionarios devuelvan los autos oficiales que no sean indispensables.

"El gobernador ha tomado la decisión política de todo auto oficial que no sea necesario para la gestión sea devuelto a la secretaría General de la Gobernación, ahí se va se va a hacer un inventario y después se va a integrar prioritariamente a la Policía de Entre Ríos o mejor dicho a todo aquello que tiene que ver con la seguridad en la provincia", comenzó diciendo Vitor.

Y agregó: "Nosotros hemos detectado un número importante de autos oficiales, no tenemos en claro el número pero incluso hay autos que no se saben dónde están porque vienen de gestiones anteriores y aparentemente no se han devuelto".

Ante la consulta sobre a quién se le encomendará la tarea de revisar si son indispensables o no, el secretario manifestó que esa acción estará a cargo de su secretaria.