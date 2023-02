Desgarrador posteo de la mamá de Eric Junco, a un mes del crimen

"Hoy hace un mes que te robaron la vida, que te arrebataron de mi vida. Te extraño tanto, hijo. Todo se siente desolado en nuestra casa, ya no tengo a quien retar. Eras tan caprichoso como todo un escorpiano. Todas las mañanas me acuesto en tu cama porque ahí siento tu presencia. Mezquinabas tu habitación, impecable la tenías, no querías que entren Garfield y Missu, pero ellos ahora van y se acuestan a mi lado y se quedan toda la mañana. Eric, mi hijo querido, mi campeón, mi hombrecito trabajador. Aquí te recordamos con amor, tus amigos, tus compañeros de trabajo La cooperativa línea 1, ese era tu lugar preferido, los vecinos te llamaban 'el saludador risueño'. Me siento orgullosa de ser tu madre. Dicen que crie un buen hijo. Te amo y te amaré eternamente. Sin duda también tu papá Tomas y tus hermanos Brenda y Jairo. Estarás en nuestro corazones. Descansa en paz, hijo".

Homicidio de Eric Junco: el revelador testimonio de un amigo

Las primeras horas del domingo 8 de enero, el joven de 28 años fue alcanzado por una bala perdida en la costanera. El proyectil provino de un enfrentamiento entre grupos antagónicos y, producto del impacto, murió en el lugar.

"A 100 metros se escuchó un balazo y, cuando miro para atrás, se agarró el ojo y se cayó", dijo al Nueve un amigo de Eric Junco, que estaba junto a la víctima en el momento del hecho. "Sentimos que eran balazos. Yo estaba adelante de él y me corrí, para mirar", contó.

Marcha por Eric Junto en Concordia: la palabra de un amigo

Por su parte, Eric prefirió tomar mayor distancia. "Él se quedó al lado del auto porque no le gustaban los quilombos ni nada de eso. Ahí fue cuando miro para atrás: se agarró el ojo y se cayó. Cuando me acerqué, era todo sangre. No sabía qué hacer, salí corriendo a llamar a la ambulancia", expresó.

Según su relato, la ambulancia llegó luego de media hora. La Policía, en tanto, concurrió alrededor de 20 minutos después de ocurrido el crimen. "No sabía qué hacer, se estaba desangrando ahí. Es increíble. Pedimos justicia, es lo único que queremos", lamentó.

"Esa persona era de oro"

"Nunca en la vida va a haber una persona como él. Como todos los inocentes, se van. En los 10 años que lo conozco, no dijo una sola mala palabra. Tenía mucha educación y respeto. Era una persona increíble y maravillosa", concluyó, al recordar a su amigo Eric Junco.