Desgarrador: la mamá de Fernando Báez Sosa habló en el juicio

"Quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia", expresó Graciela, en un conmovedor testimonio brindado este jueves en los Tribunales de Dolores. "Nunca pensé que estaría en este lugar, presenciar el asesinato de mi hijo, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo", agregó.