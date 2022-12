Desde provincia rechazaron los dichos de funcionario nacional sobre los bomberos voluntarios

Sirenazo de los bomberos: la postura de Daniela García

“Para el combate de incendios forestales se realiza una capacitación que tiene a su cargo el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2021 el Servicio Nacional capacitó a más de 60 bomberos voluntarios de Entre Ríos en combate de incendios forestales. Es una capacitación que dura una semana, se toma un examen fìsico, tambièn un examen teòrico de contenidos. Una vez que aprueban los exámanes se les otorgan los certificados con la habilitación como brigadista forestal”, repasó la funcionaria entrerriana.

“La verdad -enfatizó- es que no se cual fue la confusión o el motivo por el cual Sergio Federovisky dijo eso. No sé si se hubiera tenido que expresar de esa manera. Me sorprende porque sabe cómo trabajamos y está al tanto de que los bomberos voluntarios trabajan”.

Vale recordar al hablar sobre los incendios forestales, Federovisky diferenció el rol de los brigadistas con el de los bomberos voluntarios y sostuvo que se mantienen “bastantes firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios porque se combate de otra manera”.

Al explicar su postura, detalló que los incendios forestales no se apagan con agua sino “desde el terreno con herramientas, haciendo cortafuegos, tratando de llevar el fuego hacia determinada zona muerta, los medios aéreos sirven para enfriar la zona o permitir que el fuego no avance en determinada dirección”. Por eso, consideró que “los bomberos voluntarios están preferentemente preparados para apagar un incendio en un edificio o una casa”, indicó en diálogo con A24.

Esas declaraciones fueron repudiadas desde el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. A modo de protesta, se realizaron “sirenazos” en distintas provincias y se convocó a una movilización.

View this post on Instagram A post shared by Ahora Entre Ríos (@ahoraentrerios)

El trabajo de estos días de los bomberos voluntarios

“En Entre Ríos en este momento estamos trabajando en un incendio muy grande en la ruta Rosario-Victoria, más allá de que está trabajando la provincia de Santa Fe, la brigada de la provincia de Entre Ríos está con los bomberos voluntarios de Victoria, los de Ceibas, que trabajan todo el tiempo en los focos que se dan en el puente Zárate Brazo Largo, los bomberos de Gualeguay, Hernandarias, Federal, muchos de los cuáles se capacitaron durante mi gestiòn, porque la pedimos, la gestionamos”, enumeró María Daniela García

Agregó la secretaria de Ambiente que “la mayoría de las provincias solicitamos esta capacitación, para lograr que bomberos voluntarios pasen a ser brigadistas, porque no tenemos gente paga por el gobierno para que combatan los incendios”.

“En este momento los Bomberos Voluntarios están luchando por tener una cobertura social, mutual, algún fondo jubilatorio. Creo que es válido y muy importante, porque muchos de ellos se dedican a otras tareas para su subsistencia. Son voluntarios, no nos olvidemos. después ellos tienen sus trabajo particulares”, aclaró la funcionaria.

“En casos como los incendios del Delta necesitamos gente que esté disponible 10 días seguidos en algunos casos, esa es la realidad. No estamos cerca de nada, no hay rutas, no hay caminos, vos pedìs bomberos voluntarios y por ahí no conseguís el número qué pretendés porque muchos estén en sus trabajos particulares”, remarcó María Daniela García.

“Los cuarteles reciben subsidios de Nación, de provincia, pero es para equipar los cuarteles. Por eso reivindicamos el rol del bombero voluntario y queremos que la gente también lo valore mucho. No solo en el momento que se quema algo que es propio y ellos acuden, sino en general porque es gente que trabaja un montón y que está formada” destacó.

Por otra parte, la funcionaria provincial afirmó que comparte “la desazón que genera esta desafortunada declaración o calificativo que emitió Sergio Federovisky” y dijo además que hasta el momento no ha habido una disculpa pública por estos dichos por parte de Nación.