Desde PAMI explican cuál es la situación de las vacunas antigripales en Paraná

En "Ahora el Litoral" por Canal Nueve Litoral, Claudio Ledesma, titular del PAMI - Paraná , brindó detalles importantes sobre el stock de vacunas antigripales, así como sobre el cobro indebido del Plus a los jubilados y pensionados.

"La vacunación antigripal de este año ha sido un éxito en Paraná, gracias a que comenzó antes de que las temperaturas bajaran considerablemente. Esta anticipación permitió evitar la avalancha de afiliados que buscan protegerse cuando el frío se hace presente. Aunque hubo algunas dificultades en la entrega de vacunas debido a la alta demanda, estos inconvenientes fueron rápidamente solucionados. En la actualidad, se ha vacunado a una gran cantidad de personas y aún hay stock disponible en las farmacias. Se hace hincapié en la importancia de que aquellos que aún no se hayan vacunado lo hagan, especialmente los adultos mayores, ya que aunque la gripe pueda ser una enfermedad que se transite con cierta levedad, en esta población es común que se presenten complicaciones que podrían evitarse con la vacunación", indica Ledesma.

"Si un afiliado se dirige a una farmacia y no encuentra stock de vacunas, se recomienda que informe al respecto. Si bien no todas las farmacias fueron chequeadas, algunas importantes en la Peatonal de Paraná cuentan con vacunas disponibles. En caso de no haber stock, se repone en breve y se sugiere acudir a una farmacia que sí cuente con vacunas disponibles. En muchas de ellas, es posible vacunarse en el momento, coordinando con el horario de vacunación de la farmacia", aclara el funcionario.

Cobro indebido del Plus

En cuanto al cobro del Plus, Ledesma destacó "que ningún profesional está habilitado para cobrarlo por ninguna de las prestaciones que brinda el PAMI. Para abordar esta problemática, es fundamental que los afiliados denuncien cualquier intento de cobro indebido. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de la página web del PAMI o llamando al teléfono habilitado para ello. Estas denuncias son tomadas en cuenta y generan un expediente de sanción contra el profesional o instituto que realizó el cobro indebido. Se aplican multas que van aumentando en caso de reincidencia, llegando incluso a la rescisión del contrato en la tercera oportunidad".

"Es esencial que los afiliados sepan que pueden denunciar en forma anónima y que el PAMI se compromete a proteger su identidad. El protocolo implementado permite realizar una investigación para corroborar los reclamos y sancionar a quienes incurran en esta práctica ilegal", señaló Ledesma.

Sistema de turnos a través de WhatsApp

El PAMI ha implementado nuevas vías para facilitar la obtención de turnos, dado que las líneas telefónicas suelen colapsar en determinadas épocas del año. Desde diciembre de 2021, se ha habilitado un número de WhatsApp para que los afiliados puedan sacar turnos sin tener que esperar largos períodos al teléfono. El número es el 1143703138, y aunque los mensajes son automáticos, permiten agendar una cita para recibir atención en la Unidad de Gestión Local (UGL). Esta opción es especialmente útil para evitar esperas y asegurar una atención más ágil.