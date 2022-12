Desde cuándo podría haber paro de colectivos en Paraná

Marcelo Lischet, en representación de Buses Paraná, advirtió por la falta de fondos. "Creemos que si llegan los fondos no va a haber inconvenientes. Si no llegan los fondos, va a ser imposible pagar los aguinaldos y no sé si va a estar en condiciones el gremio de esperar a que se pague. Creemos que, como es de costumbre, si no se paga el día 18, vamos a tener algún tipo de inconveniente", anticipó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.