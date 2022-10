Derechos Humanos: se aguarda la sentencia en el caso "La noche del mimeógrafo"

Es un juicio que no debió ser, porque tuvo que haber sido incluida en la Causa Harguindeguy, en donde las víctimas habían señalado a quienes hoy llegan a juicio. En su momento la Fiscalía no los había investigado, había decidido que no había pruebas suficiente", destacó Boeykens. Y agregó: "Sin embargo, luego, se mostró que los testimonios y las pruebas eran contundentes. La semana pasada se desarrollaron las audiencias, donde se volvió a incriminar a los victimarios. Cada testimonio intenta narrar lo inenarrable. Una de las víctimas tuvo que ser internada, otra no pudo siquiera declarar. Las secuelas del terrorismo de Estado están en su cuerpo, pero también en su alma".