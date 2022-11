Denuncia por abuso involucra a una parroquia de Concordia

Consultado si él habría presentado una denuncia sobre los hechos que ocurrieron frente a la parroquia, Olivera Dutra remarcó que “las respectivas partes lo hicieron, porque yo no estoy involucrado”.

Asimismo, el cura descartó que la persona a la que los manifestantes acusaban de un supuesto abuso viviera en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, diciendo que “no vive en la parroquia”, pero si confirmó que se trata de un familiar suyo.

Por último, Dutra se refirió a la manifestación de los vecinos y señaló que “yo no los vi, porque me quedé atendiendo a una persona dentro en el templo y después me contaron lo que había pasado”, según publicó Diario Río Uruguay.