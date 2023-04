Dengue en Paraná: los casos ascienden a casi 130

Los promotores ambientales y los agentes sanitarios también recorrieron la zona e invitaron a los vecinos a una descacharrización que se desarrollará día jueves 13. Es por ello que se recomienda a los habitantes de esa zona que saquen todo lo que no sirva a la calle el día jueves a la tarde, porque el viernes pasará un camión y lo recolectará.

Los bloqueos sanitarios se llevan a cabo en distintas zonas de la ciudad, “pero la mayoría con un nexo de contagio en este radio”, señaló la funcionaria, refiriéndose a calles Uruguay, Salta, Andrés Pazos y Ferré. También remarcó que “en la zona de calles Brasil, Dupuy, Ramírez, hay un pequeño brote de transmisión. El resto de los casos, la mayoría tienen un nexo con esta zona que volvimos a bloquear”.

Este miércoles continuará la fumigación en domicilios del radio de calle La Rioja y Misiones, entre calle Andrés Pazos hasta Moreno. “Para que nos permitan ingresar a los domicilios, estamos identificados. Es una forma de poder, entre todos, trabajar en la prevención”, expresó Saavedra y por último reiteró que “insistimos con la prevención y cuidado. Es lo que hay que hacer en estos momentos y colaborar entre todos. Si no hay criaderos, no hay mosquitos, y si no hay mosquitos, no hay transmisión de enfermedad”.