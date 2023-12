Dengue: no hay casos en Paraná, pero piden ser prevenidos

Claudia Enrique, secretaria de Salud y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná, dialogó con AHORA sobre el dengue , en momentos donde la enfermedad comienza a hacerse cada vez más presente . La funcionaria señaló que en la capital no hay casos positivos.

Dengue: cómo evitar la enfermedad

"Casos confirmados no hay. Sí hay algunos en la provincia, en otras ciudades. Con más razón debemos aprovechar para hacer tareas de prevención", indicó Enrique. Y agregó: "Queremos enviar una recomendación y un mensaje de responsabilidad individual. Esto se previene si evitamos que la larva se convierte en mosquito. Eso sucede en agua estancada, ya sea en una pileta, un jarro, una cubierta o un florero. Si no hacemos esto lo que se haga desde el Estado no va a alcanzar".