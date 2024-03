Dengue en el país: "Hay indiferencia de la gente"

" Hay una situación preocupante, con 60 mil casos y 40 muertos . Estamos alertas en todos los estamentos, las universidades, centros de salud, ministerios en general están viviendo un aluvión. En algunos lugar, como Misiones, hay barrios que no son vulnerables ni mucho menos donde las familias enteras están contaminadas. Habrá que hacer algo porque si usamos las mismas herramientas que no dieron resultado nunca, no habrá soluciones", resaltó Pizzi.

El especialista apuntó después que, cuando en 1997 entró el dengue al país, la enfermedad llegó de la mano de extranjeros: "Ahora el 98% de los casos son autóctonos, los casos de viajeros son excepcionales. La ecuación de la presencia del mosquito, la proliferación y tres serotipos hace que la situación sea alarmante. Impacta en todos los niveles y en todas las edades, con muertes de 3 meses a 80 años".

"Hay mucha indiferencia de la gente. Hay quienes no ayudan y no prestan atención. No dejan ni siquiera que entren los agentes a revisar el patio. Así como están dadas las cosas, el resultado no va a ser bueno", apuntó el experto.