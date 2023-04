Dengue: buscan esterilizar al mosquito para frenar al virus

Esta técnica tiene más de 50 años, se usa para plagas como la mosca de los frutos, para controlarla. En 2016, debido a un brote de Zyka, colaboramos en el desarrollo de esta técnica en el mosquito del dengue", indicó García Alba. Y agregó: "Se basa en el control de natalidad. Se producen machos, porque no pican y no pueden transmitir la enfermedad. Ellos van a ser tratados con energía para esterilizarlos y tratar de que sea competitivo, pero estéril. Se liberan y van a competir con otros machos salvajes por las cópulas. Cuando se encuentre con una hembra, no será viable y así bajará la población".