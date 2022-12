Cuáles son las nueve provincias que no adhieren al feriado nacional por la selección

Los gobiernos de Entre Ríos, Chaco, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan anticiparon que no adherirán al feriado nacional decretado para este martes 20 de diciembre por el presidente Alberto Fernández, a raíz de los festejos de la Copa del Mundo obtenida por la selección argentina en Qatar. Mendoza también expresó su rechazo, pero dijo que por tratarse de un DNU está obligada a acatarlo.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, resolvieron que acatarán el decreto del Gobierno nacional, pero dispondrán excepciones al feriado. Informó que “en cuanto a los servicios públicos, tendrán un cronograma especial reducido que funcionarán como sábados y domingos debido a que será día no laborable por el feriado que decretó el gobierno nacional”.

Desd el gobierno de Santa Fe anunciaron que adhieren al asueto, por lo que la actividad del sector público se llevará adelante con normalidad.

Mediante un video dado a conocer este lunes por la noche, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri adelantó que “el día de mañana, martes 20 de diciembre, la actividad en todo el sector público será normal y habitual”, y precisó que “la norma del feriado rige para el sector privado”. Posturas similares informaron las municipalidades de las ciudades de Santa Fe y Rosario, y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

"La actividad privada podrá trabajar o no, de acuerdo a la norma que regula los feriados", indicaron voceros gubernamentales de Santa Fe.

En un comunicado oficial, en Tucumán se informó que el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la no adhesión a la medida mientras realizaba una visita a la ciudad de Concepción, en el sur tucumano. “Yo estaba acá, no vi absolutamente nada sobre esa noticia. Pero, si es así, les quiero decir que en esta semana tenemos cuatro días hábiles, estamos en pleno pago del aguinaldo y pagando otros conceptos. Además, la Caja Popular tiene pagos pendientes del fondo especial del tabaco y el comercio está esperando estas fechas para poder trabajar. Por todo esto, Tucumán no se va a adherir”, explicó Jaldo.

“Mañana los tucumanos vamos a seguir trabajando. Nosotros consideramos las Fiestas y por eso dimos asueto el próximo viernes, y el viernes de la semana que viene. Mañana todos los tucumanos tienen que ir a trabajar”, agregó.

En el ámbito de la oposición, el gobierno de Mendoza, que encabeza el radical Rodolfo Suarez, expresó su rechazo a la medida, pero la provincia dijo que igualmente adhería. “La demagogia transforma lo virtud en decadencia. Y distorsiona la buena fe y la alegría de la gente intentando manipular valores esenciales. La Selección nos ha llenado de felicidad por que ha trabajado con firmeza para conseguir sus objetivos. Ese es el verdadero aprendizaje colectivo. De manera que no es razonable que porque el equipo argentino llega a Ezeiza, el país debe dejar de producir. Decisiones irresponsables que siguen dañando el tejido social. Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”, subrayó Suárez.

Sin embargo, el rechazo también incluyó provincias oficialistas, como Chaco, que gobierna el kirchnerista Jorge Capitanich. “La provincia no se adhiere al feriado decretado por el Gobierno Nacional para este martes 20 de diciembre. Debido a esta medida, todos los servicios funcionarán con normalidad y con asistencia a los lugares de trabajo, incluyendo la atención ofrecida por el Nuevo Banco del Chaco”, puntualizó.