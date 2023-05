Crespo: se desmoronó el techo del aula de una escuela

Más inspecciones Gripe aviar: no detectaron nuevos casos en Entre Ríos

"La escuela está rodeada de muchos árboles, los cuales por la época y los vientos, han desprendido una importante cantidad de hojas. Ello había tapado las canaletas, lo que pudimos corroborar hoy, cuando un sector del cielorraso no soportó el peso del agua contenida y cedió . Obviamente, que favoreció que ingrese un poco de agua, lo cual fue rápidamente atendido", indicó un directivo.

La situación ocurrió en proximidad a uno de los vértices del aula. En contacto con Estación Plus, el docente apuntó: "No era un espacio donde se estuviera dando clases y de hecho, a partir del lunes estaba proyectado que fuera inutilizada, por encontrarse en el sector donde comenzará la obra de ampliación. Por ese motivo, durante ocho meses no iba a tener funcionamiento alguno, por lo que podrá ser reparado el inconveniente sin entorpecimiento de las actividades normales".