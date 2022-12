Covid en Paraná: "Se nota un incremento de casos"

" Se ha notado el incremento de casos . Si bien había patologías respiratorias, eran con testeos negativos. Sin embargo, en las últimas semanas han crecido los positivos. No hay tantos casos complicados, gracias a la vacunación", detalló Pereyra. Y agregó: "Muchas personas, como cursan sin fiebrer, o sólo con congestión nasal, suelen minimizar el cuadro. Y cuando se hace el hisopado, dan positivo. Por ende, la recomendación es que toda persona con síntomas no exponga a adultos mayores".

"Por ahora no hemos tenido derivaciones debido a Covid. Tiene que ver con que ha habido pocos casos y que las personas de riesgo, en general, están vacunadas. Por eso es importante siempre la consulta, no ir a lugares públicos con congestión de personas y no exponer a quienes padecen alguna patología. Y el uso de barbijo, que es obligatorio en centros de salud", finalizó la experta.