Consejos nutricionales: el dilema entre el azúcar y los edulcorantes

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva directriz, en este caso en relación con los edulcorantes no azucarados : desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT).

En este marco, la nutricionista Natalia Cian nos brinda en su habitual segmento sobre nutrición algunas respuestas y consejos sobre el uso de azúcar o edulcorantes, particularmente para aquellos que utilizan estos últimos para controlar su peso.

"Está muy discutido, esto de endulzantes no calóricos es para aquellas personas que no son diabéticas o con insulinodependencia. Quienes no son diabéticos no deben dejar de consumir", dijo Cian, quien citó en ese sentido algunos estudios que cita la OMS.

Cian dijo que la combinación de azúcar endulzante con el hidrato de carbono del alimento puede producir "disturbios", aumentando riesgos. "Hay personas que creen que porque consumen todo light o con edulcorante no aumentarán de peso. Sí no aportan calorías, pero se está viendo que pueden producir riesgos en la salud", dijo.

