Conmoción: murió el periodista Edi Zunino

En medio de una entrevista esta mañana en Radio Con Vos, Fontevecchia hizo un alto para expresarle a su entrevistador: “Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza, fue director de la revista Noticias, director renunciado de Perfil...”. Momentos después, la nota concluyó.