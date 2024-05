Confirman paro de trenes: desde cuándo rige.

El Sindicato de Conductores de Trenes confirmó que llamará a un paro de trenes en todo el país para este jueves 30 de mayo , en reclamo a la falta de acuerdo salarial con aumento para este mes, según adelantó Omar Matu r ano. "No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación", sostuvo el titular de La Fraternidad.

Según adelantó, el paro de trenes será el próximo jueves 30 de mayo. "El lunes lo vamos a declarar y vamos a decir que vamos a hacer un paro de 24 horas porque no nos dejan empatar la inflación, que es diferente, no queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación", aseveró.

Si bien el lunes el gremio logró sellar un acuerdo con Trenes Argentinos - SOFSE y Belgrano Cargas y Logística por el pago de las deudas en concepto de bono de presencialidad y por el "Día del Ferroviario", aún resta por consensuar los porcentajes de recomposición respecto a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En tanto, Maturano afirmó: "¿A cuánto estamos de una nueva privatización? Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito. La concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no vende las tierras, y únicamente tenés que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso"

Asimismo, denunció: "Nosotros trabajamos en ferroviario, trabajamos sin seguro, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad", publicó A24.