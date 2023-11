Concordia se quedó sin luz tras una fuerte tormenta

"Desde Cooperativa Eléctrica se informa que debido a la interrupción del suministro de energía desde Salto Grande, que afecta la ET Concordia de ENERSA y la ET Rio Uruguay de esta Cooperativa Eléctrica, toda la ciudad se encuentra sin suministro", indicaron desde la entidad. Y agregaron: "Además se ha informado de numerosos eventos de caída de árboles y postes que afectan todos los servicios" .

Concordia: brindan recomendaciones por el temporal

En el marco de la llegada de tormentas de variada intensidad, posible caída de granizo e intensas ráfagas de viento a la región de Salto Grande, la Cooperativa Eléctrica de Concordia recordó a la comunidad que “se debe evitar entrar en contacto con columnas de alumbrado, bajadas y todo otro elemento que pueda ser conductor de electricidad”.

Además, recomendaron “no tocar cables que eventualmente se corten y se encuentren en la vía pública”.

En base a esto, mencionaron que cuentan con una línea de atención de reclamos a través del WhatsApp 54 9 345 407 7552 o los teléfonos 0800-777-2332 / / 4228300.

Temporal en Concordia: el comunicado de Defensa Civil

Desde Defensa Civil de Concordia emitieron un comunicado luego del fuerte temporal que dejó sin luz a la ciudad, además de generar otras complicaciones.

El comunicado de Defensa Civil de Concordia

Como consecuencia del fuerte temporal de lluvia y viento de esta tarde, Concordia registra por estas horas daños e inconvenientes en distintos puntos, desde árboles y postes caídos hasta roturas en techos y estructuras de viviendas, principalmente en la zona noroeste de la ciudad.

Aproximadamente desde las 18 hay un corte general en los servicios de electricidad, debido a la interrupción del principal suministro de energía que abastece a la ciudad, según informó al respecto la Cooperativa Eléctrica de Concordia.

Como consecuencia de esta situación, se presentan dificultades en el funcionamiento de la Planta Potabilizadora de Agua, lo que podría tener como consecuencia una inmediata disminución de la presión en las redes que se extendería hasta el restablecimiento de los sistemas eléctricos.

Por el mismo motivo, se paralizó el funcionamiento de las redes de semáforos e indicaciones lumínicas en las principales calles y avenidas.

En estos momentos, cuadrillas municipales trabajan para despejar las calles de ramas caídas y evaluar los daños registrados en estructuras, carteles, antenas y otro tipo de elementos que podrían constituir un riesgo para el transeúnte.

Asimismo, personal de la Secretaría de Desarrollo Social lleva adelante un relevamiento para determinar la modalidad de asistencia que podrían necesitar algunas familias y poder accionar de inmediato en el territorio. (Teniendo en cuenta que este trabajo está en marcha, aún no se determinó el número de hogares afectados).

Finalmente, Defensa Civil aconseja no transitar por la ciudad de no ser estrictamente necesario y hacerlo con precaución en caso de no poder evitarlo. Asimismo, se recuerda que el número disponible para comunicar emergencias derivadas de la tormenta o solicitar asistencia en caso de urgencias es el 103.