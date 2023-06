Concordia: rechazo a la presencia policial en las escuelas

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fivana.almada.73%2Fposts%2F6240898642620316&access_token=EAAGZAH4sEtVABACHRUN0k27732vYwHkc28M8a0oQaZAH4U85cvSw2Iqic3xZAHEuZCGxC6bkLK5ojZBZBES3I8QT3AJFTuTPel2CNbgLA0pUf2N4RzSgvcf69gZB2E6i9S5An5V7qo83GWZBJnivYOHEnaJRC6knmm6HwJFgARPs8ZCOdTXofvJYtkzDzjoXtRZCcZD REPUDIONO A LA POLICÍA EN LA ESCUELA Durante la clase de formación ética y ciudadana a mi cargo en la Escuela... Publicada por Ivana Almada en Miércoles, 31 de mayo de 2023

Almada, en declaraciones este jueves a Ahora Litoral, explicó los motivos detrás de su rechazo y planteó sus preocupaciones. "Considero que solicitar información a menores de edad sin el consentimiento de sus respectivos tutores es una grave falta a la libertad democrática", afirmó la docente. "La actuación policial de esta manera dentro de un establecimiento escolar no solo refleja desconocimiento de los protocolos, sino que también nos hace sentir desbordadas en la situación", agregó.

"Creemos firmemente que la policía no debe estar presente en las escuelas. Es nuestra responsabilidad como comunidad educativa resolver estas situaciones dentro de las instituciones escolares", expresó Almada.

Además, la docente destacó las dificultades que enfrenta el personal docente en la actualidad. "No podemos pasar por alto las condiciones laborales que experimentamos. Estamos sobrecargadas, con aulas de 25 a 30 estudiantes, y no contamos con la cantidad suficiente de cargos para brindar atención individualizada", lamentó. "Necesitamos más preceptores y más horas de tutoría. Las horas de tutoría están precarizadas, con solo dos horas por curso. Esto no es suficiente. Además, en nuestra escuela no contamos con referente de etnia, psicólogos ni ningún equipo de apoyo, lo cual refleja una falta de inversión en la educación", añadió.

Cuando se le preguntó sobre la respuesta de las autoridades escolares, Almada mencionó que se han presentado las notas correspondientes y que se han llevado a cabo las acciones necesarias a nivel jerárquico. Sin embargo, hizo hincapié en la actuación policial. "Más allá de los errores cometidos por la directora y el incumplimiento de los protocolos, considero que también es fundamental abordar la conducta de la policía. Su actuar no se ajusta a lo que se espera", concluyó.