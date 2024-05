Concordia: inician una campaña solidaria para ayudar a una joven con cáncer

"Lo agarré avanzado, ya no era operable, así que desde entonces estoy con tratamiento. En septiembre salió que había respondido al tratamiento pero cuando me hago el PET, sale que se infiltró en el colón y lo único que me queda ahora es una cirugía multidisciplinaria con diferentes cirujanos", detalló Natacha.

Y agregó: "Por eso estoy pidiendo que me ayuden porque yo quiero salvarme, tengo 29 años pero es muy costosa".

Por otro lado, la joven comentó que está recibiendo ayuda de todo Concordia y de otras partes del país porque se viralizó un video en redes.

Embed

Cómo ayudar a Natacha Castelli de Concordia

Quienes estén interesados en donar lo pueden hacer al siguiente alias: NATACHA.822.CEDRO.MP.