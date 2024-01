"Ahora estamos un poco más tranquilos esperando la ayuda del estado porque vino el intendente Lauritto, Marianela de desarrollo social y el gobernador Frigerio y estuvieron mirando justamente el desastre que me hizo el temporal y que no me quedó nada. No pude salvar ni siquiera los platos", comenzó diciendo Marianela, la madre.

"Literalmente estamos en la calle no tengo donde estar con mis nenes, me estoy pasando de las casas de mi hermano de una a la otra porque todos tenemos hijos, tenemos nuestra familia entonces estoy así", continúo diciendo.

Por otro lado, la mujer agradeció a los vecinos por la colaboraron. "Gracias a ellos mis hijos tienen hoy que ponerse porque le donaron ropa, zapatillas, toallones", detalló.

A su turno, Jonathan mencionó que él tiene una fractura en una de la pierna "pero no no me quise quedar internado porque yo estaba en estaba en el hospital haciéndome revisar y la gente que pasaba me estaba llevando las chapas".