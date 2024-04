Comienza el juicio por homicidio contra la kinesióloga Mitre

Comienza este lunes el juicio contra la kinesióloga Soledad Mitre de Concordia . La profesional está acusada de "homicidio culposo", por la muerte en septiembre de 2020 de Claudia Bertoldi, una mujer de 45 años que se realizaba una carboxiterapia. La acusada no estaba habilitada para tal práctica.

Juicio a Mitre: "Nunca pidió disculpas"

"No es mala praxis, es mucho peor que eso. Esta chica no es médica, es kinesióloga, se metió en un lugar del cual no pudo salir y mi hermana terminó muerta. Una mujer de 45 años, con tres hijos y marido. Mitre sólo dejó destrucción. La Justicia analizará las pruebas", resaltó Claudio, hermano de la víctima.