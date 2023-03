Comenzó el juicio por el asesinato de Gonzálo Calleja en Paraná

Ambos están imputados por el delito de Homicidio agravado por alevosía y para consumar otro delito y en procura de la impunidad de ese otro delito y robo. Es decir, que Morato y Giménez quisieron ocultar el robo a Calleja de 12.600 dólares, un teléfono celular, las llaves del auto que conducía, su mochila, el reloj inteligente y su billetera.

Según informó Análisis, la hipótesis acusatoria que elaboró el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Ignacio Aramberry y Santiago Alfieri, y a la cual adhiere la querella particular representada por el abogado Iván Vernengo, sostiene que Morato y Giménez hicieron subir a Calleja a un Fiat Uno que manejaba Morato, con la excusa de comprarle dólares a Calleja.

“Lo atacaron de forma sorpresiva, presionándole el cuello y causándole la muerte para apropiarse de los dólares de Calleja y otros elementos. Posteriormente abandonaron el cuerpo sin vida de Calleja en zona descampada sobre calle Selva de Montiel de Parana”, leyó Grippo.

El juez técnico reiteró al jurado que tendrán que decidir si la Fiscalía probó o no la hipótesis acusatoria, para lo cual dio instrucciones precisas. “Soy juez del derecho y mi responsabilidad es decidir qué leyes gobiernan este caso y explicárselas. Además debo conducir la audiencia de manera que todo transcurra sin problemas y como marca la ley. Son ustedes que decidirán sobre el valor de las pruebas que presentarán las partes, si los acusados son culpables o no de los delitos que se le atribuyen”, dijo al abrir el debate.

“A Gonzalo lo emboscaron”, dijo en su discurso de apertura el fiscal Santiago Alfieri. El representante del MPF interpeló al jurado y les dijo que Morato y Giménez “le hicieron creer a Calleja que le iban a comprar dólares” en base a un vínculo previo. “Antes ya le habían comprado y el vínculo estaba creado”.

“El 14 de junio de 2021 Calleja fue a calle Pringles, a la zona de la Escuela Hogar para vender dólares a Morato y Giménez. Cuando llegó se subió al auto que manejaba Morato. Los acusados le presionaron el cuello hasta ahogarlo, le sacaron los dólares, la mochila, el reloj, la billetera y luego llevaron su cuerpo a calle Selva de Montiel, a metros de Juan Báez, en una zona de monte”, contó.

Luego aseguró que “las defensas pretenderá hacerles creer que no iban a robarle a Calleja, o en el caso de Giménez que no estuvo ahí. Nada más alejado de las pruebas del juicio. Los acusados usaron a Gonzalo Calleja de cajero automático porque tenían una deuda. Calleja fue a cambiar dólares como cualquier día normal y terminó asesinado en manos de estas dos personas”, subrayó.

El querellante particular, en tanto, definió lo que le ocurrió al joven como una emboscada. “A Gonzalo lo emboscaron. Tal vez esa sea la palabra que mejor resume los hechos de este caso. Aquel 14 de julio, emboscaron y mataron a Calleja. Gonzalo fue bajo engaño de supuesto cambio de dólares. Allí subió al auto de Morato, al asiento del acompañante como ya lo había hecho en otras oportunidades. Adentro, sorpresivamente y desde atrás, presionaron su cuello y lo asfixiaron hasta causarle la muerte. ¿Qué pasó luego? Los acusados le robaron los dólares, el teléfono celular, las llaves del auto, la mochila, el reloj inteligente y la billetera. Luego se dirigieron a descartar el cuerpo de Gonzalo. ¿Por qué lo mataron? ¿Para robarle? Lo mataron de forma cobarde previo a saber que no iba a poder defenderse dentro del Fiat Uno, también para ocultar el delito que acababan de cometer. Lo mataron por dinero, redujeron la humanidad de Gonzalo a una cifra de dinero, por un puñado de dólares”, aseguró Vernengo.

El abogado dijo que a Morato “le venían reclamando una deuda”. “Una vez que descartaron el cuerpo de Gonzalo, Morato fue de inmediato a saldar la deuda con parte del dinero robado, pasó por la casa de Giménez y finalmente llegó a su casa. Ahí los dos acusados se separaron”.

Vernengo señaló también que ambos imputados se conocían antes del crimen. “La relación entre ambos data de mucho tiempo antes, se conocían previamente por otros temas”, dijo y agregó: “Calleja era un joven que llegaba a los 30 años, que se recibió de contador, trabajaba en la empresa constructora de su padre y como actividad secundaria hacía compra venta de moneda extranjera. Era un joven como cualquiera que uno se puede cruzar en la calle, el trabajo o el boliche. Era familiero, hacía deportes y tenía muchos amigos. Ese día él había planificado hacer el cambio, ir al gimnasio y reunirse con amigos a comer y a ver fútbol. Nada de eso ocurrió”, cerró.

“Venimos por un veredicto justo”

María Fernanda Álvarez y Romina Cian son defensoras oficiales y asisten a Morato en el juicio. “No fue un homicidio triplemente calificado. Se acreditará con las pruebas obrantes y declaración de nuestro asistido que Morato no fue el autor de la muerte de Calleja, no fue autor material ni responsable ni intelectual. Se acreditará que autor de la muerte de Calleja fue Francisco Giménez que lo acompañaba en parte de atrás de auto a Calleja y el auto era conducido por Morato. Se acreditará que Morato no tuvo intención de matarlo ni pudo hacer nada porque la muerte se produjo en instantes”, alegó Álvarez.

“No venimos por un veredicto de no culpabilidad. Este crimen no puede ni debe quedar impune. Venimos por un veredicto justo y todo esto más allá de toda duda razonable”, cerró.

“¿Por qué Giménez viene a juicio?”

Juan Domingo Cabrera, defensor de Giménez, en tanto, sostuvo que la teoría de la acusación ubica a Giménez como autor de la muerte de Calleja. “Francisco no tuvo nada que ver con este hecho. La acusación pública, privada y la defensa de Morato tienen una teoría del caso, según la cual Francisco sólo se limitó a matar a alguien, no participando de ninguna otra cosa. De los 44 puntos que leyó el juez, en uno sólo está Giménez. Él está aquí por una relación que tuvo con Morato. No sólo absolverán a Giménez sino que se van a preguntar por qué fue traído a juicio”, dijo el abogado y reiteró: “Conmigo se van a preguntar a lo largo de esta semana por qué Giménez viene a juicio”.

Fuente: Análisis Digital