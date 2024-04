Comenzó el juicio de Adán Bahl contra el youtuber El Presto

El juicio del ex intendente de Paraná Adán Bahl contra el youtuber “El Presto” comenzó este lunes en Paraná. En mayo de 2020 el mediático había filmado un video en su canal de YouTube, en el que convocaba a quemar la casa del por entonces mandatario municipal. En ese marco, Eduardo Prestofelippo El Presto declaró en la primera jornada de la audiencia.

“Fue divertido. Tuvimos que venir a declarar por una cuestión que tenemos con el ex vicegobernador y ex intendente. Nosotros planteamos una cosa, él dice que hubo intención de hacerle daño, no es así”, expresó.