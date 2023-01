Combaten incendios forestales al sur del Delta entrerriano

Al sur, frente a Buenos Aires, hay tres focos activos sobre los que están trabajando brigadistas instalados en el comando de San Pedro. Durante la jornada de este martes realizaron tareas en terreno con herramientas manuales y apoyo de un avión hidrante. Los trabajos continúan este miércoles con brigadistas y personal de la Brigada de Respuesta Ambiental y de la Policía y bomberos de Entre Ríos, de la Fuerza Aérea Argentina y de Defensa Civil de San Pedro, con un avión hidrante de Nación.

En el resto de la provincia, se registraron distintos incendios en forestaciones y pastizales que fueron atendidos por los cuarteles de bomberos voluntarios de las localidades, con apoyo de los municipios. Los de mayor magnitud fueron los de Santa Elena, donde intervinieron dotaciones de Alcaraz, Cerrito y Hernandarias y de la Brigada de Respuesta Ambiental; y en Concepción del Uruguay donde se registraron focos en ambos márgenes de la ruta 14 e intervinieron bomberos de Colón, San Justo, Caseros, Pronunciamiento, San José, Villa Elisa y Ubajay. El gobierno provincial puso a disposición también un avión vigía y un hidrante para el combate. Estos últimos se lograron controlar. También continuó el trabajo en la estancia 4 Hermanas de Gualeguaychú donde intervinieron bomberos de esa ciudad, Larroque y Ceibas.

Desde el gobierno provincial se pide a la población extremar las medidas de prevención. Las altas temperaturas y la falta de lluvias aumentan el riesgo de incendios, por lo que se pide evitar hacer fogatas en lugares no habilitados ni debajo de árboles; no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos; no detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo; llevarse los residuos ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.